Experiência piloto de audiodescrição no Dragão originou minidocumentário

O FC Porto divulgou esta sexta-feira um minidocumentário em que relata ao detalhe os objetivos e modo de funcionamento da experiência de audiodescrição realizada no FC Porto-Sporting.

O FC Porto levou a cabo um teste piloto de audiodescrição no jogo com o Sporting que deu origem a um minidocumentário, divulgado esta sexta-feira, com o depoimento de Pedro Lima, adepto invisual que usufruiu do método inovador no recente clássico entre dragões e leões.

O clube azul e branco explica que o processo de audiodescrição "trata-se de um relato semelhante àquele comum que todos estão habituados a escutar na rádio ou na televisão, mas com uma preocupação extra em acrescentar detalhes que podem fazer a diferença a quem não consegue ver o jogo. Aspetos como a localização no campo, a direção e altura dos remates, as variações de flanco ou a própria identidade dos jogadores acabam por ter uma importância maior".

No jogo de domingo, com o Gil Vicente, será dado novo passo em frente. Mais adeptos no Estádio do Dragão terão a oportunidade de escutar a audiodescrição da partida e será incluído um comentador ao lado do narrador. O relato poderá ser acedido, em exclusivo no estádio, através da frequência 97.3.

Espreite o vídeo acima e perceba melhor os contornos da experiência.