Existe apenas uma via para o apuramento imediato do FC Porto na Liga dos Campeões

Triunfo em Anfield e derrota do Atlético colocariam dragões nos oitavos de final. Mira está nos 45 M€.

Cinco pontos colocam o FC Porto, à entrada para o quinto jogo, no segundo lugar do Grupo B da Liga dos Campeões, seguido de Atlético de Madrid, com quatro pontos, e Milan, com apenas um, pelo que, com a conjugação certa de resultados, os dragões poderão garantir já hoje a passagem aos oitavos-de-final.

Para esse cenário há apenas uma via: bater os reds e esperar que os colchoneros percam na receção à equipa italiana. Um dos bilhetes para a ronda a eliminar, recorde-se, pertence ao Liverpool, que, com 12 pontos conquistados, já se sagrou vencedor do grupo.

Importa recordar que, nesta edição da Champions, a qualificação para os "oitavos" vale um encaixe de 9,6 milhões de euros (M€). Neste âmbito, o FC Porto vai entrar esta quarta-feira em campo com a possibilidade de passar a barreira dos 45 M€ na versão 2021/22 da prova milionária. A verba amealhada vai nos 44,17 M€, divididos da seguinte forma: 15,64 pela presença na fase de grupos, 23,87 pelo coeficiente da UEFA, 2,8 pela vitória sobre o Milan e 1,86 pelos empates com os rossoneri e o Atlético. Dividir os pontos vale, desde logo, mais 930 mil euros...