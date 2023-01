Exigências do Fluminense retardam Luan Brito no FC Porto

Avançado brasileiro, de 20 anos, vai ser contratado pelo FC Porto e chegará para a equipa B.

A transferência de Luan Brito para o FC Porto continua de pé e com elevadas probabilidades de se concretizar em breve, não obstante as notícias que, na quinta-feira, circularam no Brasil a propósito de uma alegada diferença de valores relativa à opção de compra pelo avançado. O JOGO sabe que essa verba, acordada previamente entre os dragões e o Fluminense, mantém-se nos três milhões de euros, mas exigências de última hora por parte do clube carioca, relacionadas com cláusulas decorrentes de objetivos desportivos, estão a emperrar a conclusão do processo.

No entanto, as partes continuam em contacto assíduo e tudo indica que, nos próximos dias, sejam limadas as últimas arestas.

A cedência, recorde-se, será válida até junho de 2024. Luan chegará para a equipa B.

