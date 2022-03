Exibições contra a Lázio fazem de Vitinha um tema na imprensa italiana

Italianos associam o médio à Lázio.

O sucesso na eliminatória com a Lázio aumentou a cotação dos jogadores do FC Porto em Itália, de onde surgiram notícias nos últimos dias sobre um alegado interesse do clube de Roma em Vitinha.

O "Il Messagero" conta que os "laziali" ficaram bastante impressionados com as exibições do médio, levando Maurizio Sarri o colocá-lo na lista de hipotéticos substitutos de Lucas Leiva (fim de contrato), a par do francês Maxime López, que pertence ao Sassuolo.

Outros meios italianos até garantem que Jorge Mendes, agente do internacional sub-21 português, já terá sido contactado por Igli Tare, diretor-desportivo dos "biancocelesti", mas que estes estão reticentes em atingir os 20 M€ pedidos no verão ao Wolverhampton.