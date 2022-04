Exibição de Pepê chega até Tite, selecionador do Brasil

Polivalência demonstrada pelo ex-Grémio, que nos últimos dois jogos teve um rendimento auspicioso como lateral direito, é valorizada pelos responsáveis da seleção brasileira.

Uma interceção, um desarme, cinco cruzamentos, cinco dribles bem sucedidos, sete duelos ganhos e 22 perdas de bola: foram estas informações que chegaram a Tite sobre a exibição de Pepê na quinta-feira, com o Sporting, para a Taça de Portugal.

Ao que O JOGO apurou, observadores da CBF têm seguido com atenção o rendimento do ex-Grémio desde que este explodiu no FC Porto e o clássico com os leões foi apenas o mais recente a ser analisado, uma vez que já haviam assistido a outros da Liga dos Campeões e da Liga Europa, alguns dos quais "in loco".