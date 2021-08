Excesso de opções no meio-campo do FC Porto retira palco a Baró

Romário Baró em ação no particular com o Lille

Médio foi um dos goleadores da pré-época, mas a hipótese de ser cedido para jogar regularmente ainda está em cima da mesa.

Os ensaios de pré-temporada do FC Porto serviram para identificar uma clara vontade de Romário Baró em mostrar serviço e fintar um plano que ainda se encontra em cima da mesa: o empréstimo. O médio assumiu o papel de protagonista no leque de opções de Sérgio Conceição, fechando aquele período como um dos melhores marcadores dos dragões, com quatro golos, mas o primeiro encontro oficial chegou e com ele a esperada falta de palco. Baró não integrou a ficha de jogo na receção ao Belenenses e tem perfeita noção de que tem pela frente uma tarefa muito complicada, devido à amplitude de opções existentes no plantel.

Além de Sérgio Oliveira e Bruno Costa, escolhidos por Conceição para fazer parte do onze no domingo, o plantel ainda conta com Uribe, Vítor Ferreira e Grujic como principais alternativas para o setor intermédio e, nas alas, o cenário tornou-se ainda mais difícil com a chegada de Corona.

Face ao que demonstrou até agora, o FC Porto acredita nas capacidades de Romário Baró e deseja que o médio, de 21 anos, possa jogar com regularidade para crescer em contexto competitivo. Por isso, o empréstimo a um clube do principal escalão é uma solução em estudo e os próximos desenvolvimentos do mercado de transferências, que encerra dentro de três semanas, contribuirão para a decisão final. Entretanto, Baró poderá continuar a tentar convencer Conceição a dar-lhe mais protagonismo.