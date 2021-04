Ex-jogador do FC Porto vai despedir-se dos relvados em breve

Steven Defour, atualmente na segunda divisão belga, pendurará as chuteiras aos 32 anos de idade. Médio belga celebrou cinco títulos no clube da Invicta

Steven Defour, médio internacional belga que representou o FC Porto entre 2011 e 2014, anunciou, através da própria rede social, o término da carreira de futebolista devido à débil condição física. O ponto final será posto no fim da presente época belga.

"No final da época, penduro as minhas chuteiras. Devido a algumas circunstâncias, por vezes é necessário fazer escolhas mais rapidamente do que o previsto. A dor física diária tornou impossível a realização do desempenho que espero de mim", escreveu Defour, na passada segunda-feira, no Twitter.

Defour começou a jogar como sénior em 2004, na Bélgica, ao serviço do Genk. Dois anos volvidos, ingressou no Standard Liège, clube no qual esteve até 2011, antes de se mudar para o FC Porto e, naturalmente, para um novo país.

Com a camisola azul e branca, vestida ao longo de três épocas, o médio internacional belga realizou 113 jogos, marcou sete golos e ajudou a formação portista a conquistar dois campeonatos nacionais e três supertaças.

Em 2014, voltou à Bélgica para representar o Anderlecht e, dois mais tarde, mudou-se para a Premier League, alinhando pelo Burnley. Atualmente, e depois de servir o Royal Antuérpia na época anterior, atua no Mechelen, da primeira divisão belga.

Ao 12.º classificado da Jupiler Pro League resta-lhe mais dois desafios para realizar nesta temporada, pelo que a despedida oficial de Defour dos relvados ocorrerá em 18 de abril, três dias após celebrar o 33.º aniversário.

A qualidade do experiente centrocampista, valeu-lhe múltiplas chamadas à seleção principal belga. Defour defendeu as cores dos "diabos vermelhos" em 51 ocasiões, algumas das quais no Mundial de 2014, e marcou dois golos.