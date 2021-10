Ex-FC Porto ajudou Vitinha nos Wolves: "É cinco estrelas"

Jovem médio dos dragões lembra aprendizagem com João Moutinho em Inglaterra.

Com 22 jogos, um golo e uma assistência pelo Wolverhampton, na última época, Vitinha, agora no FC Porto, acredita estar "mais preparado do que antes", graças ao andamento do campeonato inglês.

"Foi um ano de muita aprendizagem, à imagem do que acontece aqui. Lá também cresci muito a treinar com jogadores de Premier League e a jogar contra adversários desse nível. Jogar a liga inglesa aos 20 anos foi incrível e vi-me já num patamar muito, muito bom", afirmou o médio, rendido ao ex-FC Porto João Moutinho: "É cinco estrelas, deu-me imensos conselhos", contou o jovem médio à revista "Dragões".