Ex-capitão do FC Porto deixa alerta mas acredita na passagem na Champions: "Tem esses argumentos..."

A atuar em Itália há três épocas, Bruno Alves acredita no apuramento dos dragões, mas deixa um aviso para o ritmo que a Juventus irá colocar: "Vai ser até ao fim e sem tempos mortos"

Bruno Alves, antigo capitão do FC Porto, aceitou falar com O JOGO a propósito do duelo com a Juventus, que pode garantir à sua antiga mais uma presença nos quartos de final da maior prova de clubes e, ainda, juntar-lhe um cheque de 10,5 milhões de euros.

Bruno Alves diz que será muito difícil ao FC Porto conseguir baixar o ritmo de jogo em Turim. Por isso, considera fundamental mostrar atitude e ambição para conseguir gerir a vantagem garantida na primeira mão

A cumprir a terceira temporada no Parma, o internacional português conhece ao pormenor a equipa de Cristiano Ronaldo que, apesar de algumas baixas, considera ter "qualidade acima da média em todos os setores". Contudo, também diz que isso não chega para ganhar jogos. Daí que acredite ser possível eliminar o colosso italiano, desde que o FC Porto esteja preparado para (pelo menos) 90 minutos de grande intensidade.

O que é que o FC Porto tem de fazer em Turim para segurar a vantagem de 2-1 conseguida no Dragão?

-O FC Porto é uma equipa bastante competitiva, que tem qualidade para jogar em qualquer campo. Vai ser difícil porque a Juventus é uma equipa forte e tem o melhor jogador do Mundo, que pode desequilibrar qualquer partida. Vai ser um bom teste para o FC Porto. Se querem ir mais longe têm de entrar com tudo. A Juventus tem muita qualidade, acima da média, em todos os setores, mas nem sempre isso é suficiente para se ganhar jogos. Quem tem mais vontade e atitude às vezes leva a melhor e o FC Porto tem esses argumentos.

Repetir a exibição do Dragão, em que conseguiu anular os pontos fortes do adversário, é fundamental?

-É muito difícil haver jogos iguais. Mas se o FC Porto jogar com a mesma atitude e ambição pode conseguir um resultado positivo. No primeiro jogo conseguiram comparar-se à Juventus, foram superiores, inclusive, mas agora o jogo é fora, ainda que sem a presença dos adeptos.

Por falar nisso, a questão dos adeptos, ou a falta deles, pode pesar?

-Sem público sempre tudo diferente. Mas mesmo assim acho que será um jogo muito intenso. A Juventus vai tentar entrar para mudar a eliminatória e o FC Porto terá de jogar com todos os argumentos que o caracterizam: a motivação, ambição e atitude. Mas do outro lado temos o Cristiano e a Champions, que é a competição que ele gosta, dá-lhe uma motivação maior. Procura sempre fazer golos nestes jogos que são sempre especiais.

Tocou num ponto que poderá ser importante, a intensidade. O FC Porto não tem conseguido bons resultados contra equipas que têm essa característica. Basta ver os resultados contra ingleses. Que estratégia é que deverá adotar neste caso?

-Como disse, acho que a intensidade do jogo vai ser alta, a Juventus vai entrar a pressionar para tentar marcar um golo. Apesar disso, não acredito que o FC Porto vá para lá para tentar queimar tempo ou travar muito o ritmo. Vai entrar competitivo, vai querer competir e medir-se com a Juventus. A estratégia num jogo destes não pode passar por baixar a intensidade. Será muito difícil o FC Porto tentar abrandar o jogo quando do outro lado vai estar a Juventus a tentar ir buscar o jogo. Vai haver intensidade desde início. Nessa fase, o FC Porto, tentará conter, mas vai ser até ao fim sem tempos mortos. Mesmo o próprio árbitro, pelo jogo que é, não vai deixar isso acontecer.