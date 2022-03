Evolução de Pepe é a nota de maior destaque no dia de trabalho do FC Porto

Pepe aguentou até ao intervalo do jogo com o Lyon

Central realizou trabalho de ginásio, depois de no dia anterior ter estado limitado a tratamento e repouso.

O plantel do FC Porto voltou a treinar esta sexta-feira, tendo em vista a receção da ronda 26 ao Tondela (domingo, às 18h00), e com Pepe como nota de destaque. O central do FC Porto, segundo informa o clube no site oficial, realizou trabalho de ginásio, depois de ontem ter estado limitado a repouso e tratamento.

Pepe, recorde-se, foi submetido uma pequena cirurgia devido uma ferida corto-contusa na zona frontal da cabeça, na sequência de um lance com Lucas Paquetá, no encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, com o Lyon.

Tal como O JOGO informa na edição desta sexta-feira, o internacional português é carta fora do baralho para o duelo com a equipa de Pako Ayestarán, mas há esperança que recupere para o encontro de França, na quinta-feira.

Manafá, em tratamento, é outra baixa para Conceição.