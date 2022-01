Eventual saída de Sérgio Oliveira não será colmatada: defesa é a prioridade do FC Porto

Saída iminente de Sérgio Oliveira para a Roma não altera planos. Soluções no plantel dão garantias. Principal preocupação do FC Porto reside na defesa, setor muito carenciado de opções. André Almeida foi novamente associado aos dragões, mas não há conversas pelo médio do V. Guimarães

A transferência de Sérgio Oliveira para a Roma está bem encaminhada, como O JOGO escreveu na edição de quinta-feira, mas a possível saída do internacional português não alterará as prioridades neste mercado do FC Porto, que tem no reforço da defesa as principais preocupações.

Apesar da importância e do peso do médio no plantel portista, as muitas e boas opções para a posição deixam Sérgio Conceição relativamente descansado para atacar o título nacional, a Liga Europa e a Taça de Portugal. Uribe e Vitinha têm sido as mais recentes apostas para o duplo pivô do meio-campo e no grupo ainda há Grujic e Bruno Costa, além de Otávio e Fábio Vieira, que têm sido utilizados em zonas mais avançadas mas também podem desempenhar esse papel.

A decisão de não ir ao mercado para contratar um médio, de resto, deita por terra o rumor que circulou durante o dia de ontem e que apontava para a possível contratação de André Almeida, jogador do V. Guimarães. O internacional sub-21 português já foi associado ao FC Porto noutras ocasiões, é um jogador com enorme margem de progressão, mas informações recolhidas por O JOGO indicam que não há nenhuma negociação em curso e que essa é uma possibilidade remota, pelo menos neste mercado de transferências.

As conversas entre o FC Porto e a Roma para a mudança de Oliveira para o Olímpico têm continuado de forma positiva, estando em cima da mesa um empréstimo com cláusula de compra obrigatória por uma verba entre os 10 e os 13 milhões de euros. O valor poderá atingir os 20 M€ mediante a concretização de alguns objetivos, como o apuramento para a Liga Europa ou a Liga dos Campeões, bem como o número de jogos, entre outros.