Evanilson: tratamento em clínica particular e regresso de tanque cheio

Avançado fez tratamento numa clínica particular nas férias e arranca a pré-temporada a 100 por cento

Nem só de visitas ao Fluminense, a familiares e amigos e de dias de praia no Rio de Janeiro se fizeram as férias de Evanilson. As redes sociais serviram para o atacante partilhar esses momentos com quem o segue, mas foi o que não mostrou que importa para a história, uma vez que seguiu para o Brasil com uma pequena lesão na coxa direita e regressou a Portugal a 100 por cento para o arranque da pré-temporada do FC Porto, marcada para sexta-feira.

Problemas físicos da última época prejudicaram-lhe o rendimento e originaram um certo arrefecimento do mercado. Objetivo para 2023/24 passa por ter a regularidade que não teve em 2022/23.

A disponibilidade do brasileiro, que chegou domingo à Invicta, poderá ser certificada pelos responsáveis clínicos do FC Porto nos próximos dias, depois de, ao que O JOGO apurou, o jogador ter dedicado parte do período de descanso a realizar tratamento numa clínica privada de fisioterapia. Tudo para tentar marcar uma posição logo no arranque dos trabalhos da nova temporada, já que a última foi para esquecer ao nível das lesões.

100 M€ - É o valor da cláusula de rescisão de Evanilson, que serviu para o FC Porto afugentar os potenciais interessados. Há um ano, os dragões receberam oferta de 65 M€ e recusaram

Após ter apontado 21 golos em 2020/21, Evanilson partiu para a última época com a expectativa de superar essa marca. Contudo, uma série de problemas físicos espalhados no tempo mantiveram-no longe da competição um total de 102 dias e, além de lhe terem prejudicado as estatísticas - ficou-se pelos dez golos -, acabaram por originar um certo arrefecimento do interesse de outros clubes que antes havia suscitado. Nos escritórios da SAD chegou a entrar uma proposta de 65 M€, mas a cotação em alta do jogador fez os azuis e brancos apontaram para a cláusula de rescisão (100 M€).

Agora, mesmo com o mercado aberto por mais dois meses, não é expectável que venha a abandonar o Dragão. Aliás, o brasileiro está concentrado apenas numa coisa: apagar da memória de todos uma época menos conseguida e ser um "reforço" para Conceição.