Evanilson só durou dez minutos no encontro entre FC Porto e Gil Vicente

Avançado brasileiro foi aposta de Conceição para a segunda parte, mas saiu com queixas físicas.

Evanilson teve um jogo infeliz frente ao Gil Vicente. O avançado brasileiro do FC Porto foi lançado ao intervalo do encontro dos quartos de final da Taça da Liga, mas saiu ao minuto 55, com queixas no joelho direito.

Aos 49', Evanilson ficou queixoso no relvado após Alipour, atacante da formação de Barcelos, ter atingido o adversário no joelho direito quando estava em queda. O camisola 30 dos azuis e brancos foi assistido, regressou ao encontro, mas acabaria por não resistir e ser rendido por Pepê, depois de ter substituído Toni Martínez no ataque do FC Porto.

De referir que Pepê acabou por sair no decorrer do segundo tempo, após o contacto de um adversário com o rosto do ex-Grémio.