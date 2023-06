Evanilson: "Sérgio Conceição ensinou-me e espero que continue"

À partida para o Brasil, para gozar férias, Evanilson salientou que espera ver Sérgio Conceição no FC Porto na próxima época.

O sucesso atrai atenções e o que Sérgio Conceição alcançou no FC Porto coloca o treinador nas bocas da Imprensa internacional. Em Itália já o associaram a Nápoles e Juventus e na Arábia Saudita ao Al Hilal e ao Al Ahli Jeddah. No entanto, ainda nenhum dos potenciais interessados se mostrou na disposição de pagar a cláusula de rescisão (18 milhões de euros) prevista no contrato do treinador com os dragões, que expira apenas em 2024.

Por isso, Evanilson espera "que continue". "É um grande treinador, que me ensinou a evoluir muito", justifica o avançado.