Evanilson: "Se aproveitássemos todas as oportunidades, goleávamos em todos os jogos"

Avançado brasileiro é protagonista de mais uma edição da revista "Dragões".

Golos marcados ao Benfica: "Fiquei muito feliz naquela altura. Já sonhava fazer um golo no clássico contra o Benfica. Terem sido os dois com a perna esquerda... acho que já tenho mais golos com a esquerda do que com a direita [risos]. Fiquei bastante feliz."

Melhor jogo da carreira? "Em termos de emoção, sim. Num clássico contra o Benfica, com o Dragão cheio, fazer um golo é o sonho de qualquer jogador. Só fiquei chateado com a expulsão, mas muito feliz pela vitória e pelo desempenho da equipa."

O que faltou ao FC Porto para ir mais longe na Champions? "Defrontámos grandes equipas e fizemos grandes jogos. Contra o Milan e contra o Liverpool tivemos chances de marcar. Criámos bastantes oportunidades e não fizemos golos. Pecámos nisso, mas agora não adianta lamentar. Temos que dar continuidade na Taça e no campeonato, que é a nossa prioridade."

Falta eficácia ao FC Porto na concretização? "Tendo a concordar. Criamos bastante, se aproveitássemos todas as oportunidades, acho que goleávamos em todos os jogos. Temos de melhorar e e trabalhar todos os dias para não falharmos tanto."

"Queda" do FC Porto para a Liga Europa: "Queremos ganhá-la. Temos condições para isso e vamos fazer de tudo para chegarmos o mais longe possível."