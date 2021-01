Evanílson entrou no jogo com o Nacional no minuto 88 e no primeiro toque na bola fez o golo de empate do FC Porto num momento crucial do jogo, quando o FC Porto estava próximo da eliminação da Taça de Portugal.

Bastou um toque na bola para que o avançado Evanílson deixasse a sua assinatura, no jogo contra o Nacional, na Taça de Portugal, esta terça-feira. O FC Porto estava a perder por 2-1, quando o brasileiro foi lançado aos 88'. No primeiro lance, empatou o jogo, que acabou por ser decidido no prolongamento com golos de Sérgio Oliveira e Taremi.

"Nós que estamos na 'reserva' temos de acreditar sempre que vamos entrar. O mister [Sérgio Conceição] pediu pediu para eu fazer o golo e fui lá e fiz. Estava na hora certa e pude ajudar a equipa", assinalou o avançado.

De acordo com Evanílson, a vitória deixou a equipa muito mais motivada para o próximo jogo, quando o FC Porto defrontar o Benfica na sexta-feira

"A cada jogo que vencemos a motivação para jogo seguinte aumenta. Após este grande resultado, vamos manter a humildade e procurar fazer um bom jogo contra o Benfica", finalizou o ponta de lança, que em dez jogos marcou três golos com a camisola do FC Porto.