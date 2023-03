Evanilson recupera em Londres com o Doutor Milagres e a pensar no clássico

Baixa certa contra o Portimonense, o brasileiro volta no início da próxima semana ao Olival, esperando que o método usado no "Baixinho" em fevereiro também resulte e permita a presença no clássico.

Evanilson, sabe O JOGO, encontra-se em Londres desde o início da semana para debelar uma lesão muscular na coxa direita que há muito tempo o tem apoquentado e limitado.

O avançado viajou para a capital inglesa para ser tratado pelo fisioterapeuta brasileiro Eduardo Santos, uma vez que é lá que se encontra o especialista que em 2019 recuperou Marega de uma rotura muscular em tempo recorde e, mais recentemente, sujeitou Otávio a um tratamento intensivo que lhe permitiu voltar a tempo de defrontar o Inter de Milão, na primeira mão dos oitavos de final da Champions.