Evanilson realça a reviravolta do FC Porto: "A nossa equipa teve força"

Declarações de Evanilson, avançado do FC Porto, após a vitória com o V. Guimarães (2-1), este domingo, no Dragão, na 12.ª jornada da Liga Bwin.

Golo foi cereja no topo do bolo: "Em primeiro lugar queria mudar de assunto e desejar muita força para o Vítor Santos [motorista de autocarro que está de luto], que está a passar por um momento difícil. Sobre o jogo, foi bastante difícil. A equipa do V. Guimarães é muito boa, tem jogadores de qualidade, mas a nossa equipa teve força para empatar e para dar a volta ao resultado. Fico muito feliz pelo golo e vou continuar a trabalhar para que coisas boas possam continuar a acontecer."

Chegar rapidamente ao empate: "Foi muito importante conseguirmos logo aquele golo, porque nos ajudou muito. Ainda demos a volta na primeira parte [Taremi], mas estava fora de jogo. Mas é isso: a equipa continuou de cabeça erguida a jogar e as coisas aconteceram naturalmente. Foi uma vitória muito importante."