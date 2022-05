Evanilson persegue dragões vintage na Taça de Portugal

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Brasileiro defronta o Tondela desafiado a lapidar uma marca significativa, a de melhor marcador do FC Porto na Taça, no século XXI. Só Jardel fez melhor nos últimos 30 anos.

Evanilson vai terminar a época na competição em que se sentiu mais inspirado e com o desafio de lapidar um registo que já é digno de destaque: com sete golos, o avançado é o melhor marcador dos dragões na Taça de Portugal, no século XXI.

O brasileiro deixou para trás Radamel Falcao, que em 2010/11 faturou por cinco vezes na prova, e é preciso recuar até 1997/98 e a uma figura mítica do clube para encontrar um portista com números superiores.