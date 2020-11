Evanilson participa na vitória da seleção olímpica do Brasil

Evanilson, avançado do FC Porto e da seleção olímpica do Brasil

Avançado do FC Porto foi lançado aos 37 minutos do segundo tempo, na vitória do Brasil 3-1 sobre sul-coreanos, em particular neste sábado, no Al Salam Stadium, no Cairo.

O avançado Evanílson teve a primeira oportunidade da carreira vestindo a camisa da seleção olímpica brasileira, alinhando contra a Coreia do Sul - vitória do Brasil, por 3-1 -, sendo lançado no jogo pelo técnico André Jardine aos 82 minutos.

Com o marcador já decidido, Evanilson entrou ao mesmo tempo de Gustavo Assunção, jogador do Famalicão Aos 90 minutos, ainda chegou a ter uma boa oportunidade de marcar um golo, mas a marcação dos sul-coreanos atrapalhou o brasileiro, finalizando para fora.

Outros atletas do futebol português selecionados foram o guarda-redes Daniel Fuzato, do Gil Vicente, e o extremo Pedrinho, do Benfica. Estes, porém, não entraram em campo. Wendel, ex-Sporting e atualmente no Zenit, foi titular.

Os golos brasileiros foram marcados por Matheus Cunha, Rodrygo e Reinier. A Coreia do Sul chegou a abrir o marcador por Lee Donggyeong. Os brasileiros estão no Egito em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. O próximo compromisso do Brasil será diante do Egito, na terça-feira, às 19h00, no Estádio Internacional do Cairo.