Evanilson para acabar jejum de Taremi: o onze provável do FC Porto contra o Vizela

Dupla tem as portas do onze abertas e volta a reunir-se no ataque do FC Porto, quase três meses depois. Iraniano não marca nem faz qualquer assistência há quatro jogos consecutivos, algo que não acontecia desde dezembro de 2021. Regresso do parceiro habitual para potenciar veia goleadora.

Taremi não marca nem faz qualquer assistência há quatro jogos, num jejum pouco visto no iraniano. Aliás, é preciso recuar mais de um ano - dezembro de 2021 - para encontrar uma fase idêntica a esta que vai tentar ultrapassar já frente ao Vizela, partida onde voltará a ter como parceiro Evanilson. O brasileiro regressou de lesão frente ao Marítimo e fez 45 minutos de bom nível tendo, inclusive, oferecido o primeiro golo da partida a Wendell, preparando-se agora para recuperar o estatuto de titular.

Esta dupla do ataque, a mais utilizado por Conceição, não joga junta de início há quase três meses: o dérbi da Invicta, a 12 de novembro, foi a última vez que partilharam o onze e, apesar de não terem marcado, contribuíram com assistências para a goleada por 4-1. Entretanto, o iraniano foi para o Mundial e a parceria desfez-se até à segunda parte do jogo com o mesmo adversário de hoje, o Vizela, mas para a Taça da Liga. Aí, os dois entraram ao intervalo.

No jogo seguinte, o brasileiro voltou a sair do banco para a segunda parte, mas só durou 11 minutos em campo por causa de uma lesão do ligamento lateral interno do joelho direito, o que voltaria a adiar o reencontro dos dois no onze. Tudo indica que será desta, até por causa das muitas ausências.

Se nos últimos jogos, Conceição apostou num 4x2x3x1 com Otávio atrás de Taremi, a ausência do internacional português deverá fazer voltar o 4x4x2 que mais vezes foi visto esta temporada, ainda que, neste caso, o iraniano tenha um papel mais abrangente, funcionando como avançado, mas também como "playmaker".

O jejum de Taremi, refira-se, foi tema na antevisão do jogo feita por Sérgio Conceição. "A partir do momento em que já utilizei alas e médios-ofensivos a jogar como avançados, até por uma questão de estratégia - estou a lembrar-me, por exemplo, do Fábio Vieira ou do Pepê -, não é por aí. O Mehdi, na aceitação da estratégia definida e do seu papel na equipa, é um jogador super humilde. Aliás, tem que ser. Mas aceita sempre sem problema e dá o seu melhor. Depois, acredito que todos nós passamos por momentos em que estamos melhor e outros em que não estamos tão bem. Acho que é isso: é o momento", desvalorizou o treinador.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; Pepê, Uribe, Grujic e Galeno; Taremi e Evanilson.

O FC Porto-Vizela, da 19.ª jornada da Liga Bwin, está agendado para as 18h00 deste domingo.