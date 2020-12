Evanilson: o que Sérgio "cobra muito" e o jogador que é o "motorzinho" do FC Porto

Evanilson, avançado brasileiro do FC Porto

Avançado brasileiro falou ao Esporte Interativo após o empate do FC Porto frente ao Manchester City.

Evanilson, contratado pelo FC Porto no verão ao Fluminense, foi lançado por Sérgio Conceição na segunda parte do jogo com o Manchester City, que terminou empatado (0-0) e, após o apito final, falou ao Esporte Interativo sobre os primeiros meses ao serviço dos campeões nacionais.

O avançado de 21 anos destacou a "grande intensidade" pedida por Sérgio Conceição nos treinos e frisou que está a tentar adaptar-se da forma "mais rápida possível".

"Nos treinos do Sérgio Conceição a intensidade é muito alta, ele cobra muito isso, estou a procurar adaptar-me a isso o mais rápido possível, procurar sempre evoluir e tentar melhorar, procurar os conselhos dele, que foram importantes. No que puder ajudar, vou tentar melhorar", começou por referir Evanilson, que tece rasgados elogios a um compatriota no plantel portista:

"O Otávio é uma peça fundamental na equipa do FC Porto. É o motorzinho da equipa, sou fã dele, gosto do futebol dele e está sempre a apoiar-me. É uma peça fundamental da equipa, que procura o jogo, é um grande jogador", acrescentou o ponta de lança canarinho, que traça já um objetivo: chegar aos quartos de final da Champions.

"Conquistámos o nosso objetivo [apuramento para os "oitavos"], fico muito feliz por isso. Vamos continuar a trabalhar para continuarmos a fazer grandes jogos e passar aos quartos de final. O FC Porto é um grande clube e merece", rematou Evanilson.