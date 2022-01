Atacante prefere manter os pés no chão, mesmo depois de ter ajudado a alargar a vantagem portista no topo do campeonato

O 13.º golo de Evanilson esta temporada foi apontado com um gesto técnico a lembrar uma estrela do FC Porto de outros tempos (Madjer) e abriu caminho para uma vitória suada do FC Porto frente ao Marítimo. Um momento de inspiração do brasileiro, que vive o melhor momento da carreira desde que cruzou o Atlântico para representar os azuis e brancos.

"Realmente foi um golo bonito. Não só pelo calcanhar, mas por toda a jogada", referiu o atacante, em declarações disponibilizadas pela sua assessoria de Imprensa. "Fizemos uma boa triangulação, em velocidade, e furámos a defesa deles [Marítimo]. Estou muito feliz pela fase que estou a viver e ainda mais por este momento que o FC Porto está a atravessar", afirmou.

Os dragões ainda não perderam para o campeonato e venceram as últimas jornadas, alargando provisoriamente a vantagem em relação ao Sporting para nove pontos. No entanto, Evanilson prefere manter os pés bem assentes no chão. "O que importa é que todos estão muito focados em busca dos nossos objetivos. Espero que a gente colha os frutos lá na frente", terminou.