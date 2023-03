Evanilson presente no treino do FC Porto, ao contrário de João Mário

Última sessão de trabalho antes da receção ao Inter.

Evanilson subiu ao relvado do Olival no último treino do FC Porto antes do jogo com o Inter, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O avançado brasileiro, que ontem realizou apenas tratamento, surgiu integrado nos 15 minutos abertos aos jornalistas, dando um sinal de que poderá estar apto para o encontro com o conjunto italiano.

O mesmo não aconteceu com João Mário, que se lesionou no jogo com o Estoril (3-2), do campeonato, sendo uma dúvida para a partida que tem início às 20h00 de terça-feira.

João Marcelo, outro jogador que se encontra no boletim clínico, também não integrou o treino.

Otávio, recorde-se, irá cumprir castigo e será baixa. Os dragões perderam por um golo sem resposta na primeira mão.