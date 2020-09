Evanilson no "onze" do FC Porto frente ao Nacional: veja quem foi a jogo

Reforço brasileiro atuou de início no jogo-treino com os madeirenses.

O FC Porto venceu este sábado o Nacional por 2-0, em jogo-treino que teve como palco o Centro de Estágio do Olival. Sérgio Oliveira e Matheus Uribe foram os marcadores de serviço numa partida que contou com o brasileiro Evanilson entre as opções "iniciais" de Sérgio Conceição.

Os campeões nacionais alinharam inicialmente com Diogo Costa, Carraça, Diogo Queirós, Osório, Tomás Esteves, Loum, Romário, Luis Díaz, João Mário, Soares e Evanilson. No decorrer do encontro, o técnico dos azuis e brancos lançou Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Tecatito Corona, Fábio Vieira, Taremi, Zé Luís e Aboubakar.

No boletim clínico do FC Porto estiveram quatro nomes: Marcano (tratamento), Nakajima (ginásio e treino condicionado), Mbaye (tratamento) e Cláudio Ramos (ginásio).

Domingo é dia de folga para o plantel dos dragões, que volta ao trabalho na tarde de segunda-feira.