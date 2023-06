Evanilson no Brasil de visita à "casa-mãe"

Avançado do FC Porto passou pelo centro de treinos do Fluminense

De férias no Brasil, onde tem realizado tratamento à lesão sofrida na final da Taça de Portugal, com o Braga, Evanilson aproveitou o dia de ontem para matar saudades do Fluminense.

O avançado passou pelo centro de treinos "Carlos Castillo", voltou a vestir as cores do "Tricolor" e até recebeu uma camisola de Fred, que ocupa atualmente o cargo de diretor de planeamento desportivo do clube.

Evanilson é uma "cria" do emblema do Rio de Janeiro, no qual realizou toda a formação. Em 2020 fez oito golos em 22 jogos e acabou contratado pelo FC Porto, que pagou 8,8 milhões de euros para ficar com 80% dos direitos económicos do atleta.