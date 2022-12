Evanilson no boletim clínico e guarda-redes dos "bês" no treino do FC Porto

Avançado brasileiro sofreu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito frente ao Gil Vicente.

Sem tempo a perder e com o Natal a aproximar-se, o FC Porto regressou esta quinta-feira aos treinos, logo após a vitória sobre o Gil Vicente (2-0), nos quartos de final da Taça da Liga.

Evanilson, que saiu lesionado no início do segundo tempo, apenas minutos depois de entrar em campo, sofreu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito e juntou-se ao boletim clínico, onde continuam Pepe, Francisco Meixedo e Eustáquio, em tratamento às respetivas mazelas.

Ainda sobre o camisola 30 dos dragões, O JOGO sabe que não vai necessitar de cirurgia, sendo antes submetido a tratamento conservador.

Zaidu, por sua vez, evoluiu para treino condicionado, uma boa notícia para Sérgio Conceição, que já olha para o jogo com o Arouca, na próxima quarta-feira, que vai marcar o regresso dos dragões ao campeonato.

Roko Runje, guarda-redes da equipa B, foi chamado aos trabalhos da formação principal. Esta sexta-feira, às 10h30, há novo apronto matinal no Olival.