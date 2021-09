Evanilson no 13.º aniversário da Dragon Force: "Quanto tinha a idade destas crianças..."

Avançado brasileiro, do plantel principal do FC Porto, e Bernardo Folha, da equipa B, assinalaram o 13.º aniversário das escolas Dragon Force.

Esta segunda-feira é um dia especial na formação do FC Porto: as escolas Dragon Force assinalam o 13.º aniversário e, para deleite dos mais novos, Evanilson e Bernardo Folha fizeram parte das celebrações.

"Quando eu tinha a idade destas crianças, jogava à bola na escola, estudava de manhã, treinava à tarde e à noite ainda ia jogar à bola com os meus amigos. Foi muito importante gostar de jogar futebol desde muito novo, isso ajudou-me muito. Desde jovens que vamos fazendo amizades, eu ainda falo com os meus amigos com quem joguei quando tinha sete, oito anos. É muito importante manter as amizades desde novos". assinalou o avançado brasileiro aos meios do clube.

Bernardo Folha, médio da equipa B, recordou com saudade a passagem pelo Constituição Park, nos primeiros passos que deu de azul e branco. "Na altura fui chamado, fiz uns treinos e foi tudo um espetáculo. Era um sonho e na altura nem tinha muita noção de que se podia vir jogar para o FC Porto, de como funcionavam as coisas, foi tudo muito bonito. Graças a Deus, tudo correu bem e dou todo o crédito ao FC Porto por tudo o que tem feito comigo nestes anos. Desde pequeninos, criamos muitas amizades aqui. Dou como exemplo o Fábio Silva, o Tomás Esteves, que hoje em dia estão ao mais alto nível, e foi desde jovens que nos encontramos, é muito bom quando assim é", referiu o filho do treinador da formação secundária dos dragões.

Ricardo Frey-Ramos, diretor executivo da Dragon Force, sublinhou a expansão do projeto nos últimos anos. "Foram dois anos extremamente difíceis, em que só uma equipa com capacidade de superação das adversidades, com capacidade de criação e inovação conseguiria acompanhar mais de 75 por cento dos nossos alunos, que foi a percentagem de jovens que mantivemos connosco em atividades online", vincou, lembrando o contexto de pandemia. E prosseguiu: "Tentamos ao máximo fazer a formação integral dos nossos alunos. Contamos com 20 escolas em funcionamento, temos já mais de 25 por cento do que tínhamos no período homólogo, o que mostra que as famílias estão preocupadas com o desenvolvimento desportivo e social das suas crianças. O espírito empreendedor da Dragon Force esteve sempre presente, fortalecemos as parcerias no Marco de Canaveses e garantimos a chegada a Corroios e a Amarante."

O projeto Dragon Force, recorde-se, arrancou em 2008 e conta com mais de 4000 alunos, de onde saem cerca 30 por cento dos jogadores da formação portista, de acordo com o clube.