Evanilson: "Não me sinto responsável pela demissão de Jesus. Já havia confusão"

Declarações de Evanilson, avançado do FC Porto, em entrevista ao "Lance", do Brasil.

Marcou duas vezes ao Flamengo de Jesus e contra o Benfica também faturou: "A gente até brincou com isso, porque eu fiz golos contra o Flamengo também. Fico muito feliz por poder aparecer e marcar contra as equipas dele. Não me sinto responsável pela demissão dele, acho que não tem nada a ver. Não sei o que aconteceu no Benfica, já havia uma confusão. Mas eu fico feliz por ter marcado no Brasil e em Portugal."

Momentos marcantes da época: "Acho que os golos que eu fiz contra o Benfica na Taça de Portugal. O jogo, não, porque eu fui expulso. E também no jogo contra o Sporting, fora de casa, que ganhámos por 2-1. Foram os momentos mais felizes da temporada. Mais contra o Sporting, porque foi o golo da vitória."

Época de estreia e adaptação: "Foi um ano bastante difícil para mim. Eu queria chegar e jogar, como todos os jogadores. Mas foi um ano de adaptação, tive que me adaptar ao futebol. Para mim era totalmente diferente. Eu gostei de descer para o FC Porto B porque não tinha tantos minutos na equipa A e desci para ajudar, para ganhar minutos, ganhar ritmo de jogo, e também foi importante para ajudar a equipa na segunda divisão. Fico feliz por ter ajudado. Quando eu desci, nós ganhámos, pude fazer golos. Na equipa principal, mesmo não tendo muitas oportunidades, eu pude ajudar. Foi mais um ano de adaptação. Na atual temporada deu para ver que eu evoluí muito. Fico feliz por ter ajudado o FC Porto, ainda para mais nesta temporada, em que eu fui vice-artilheiro."

Evolução: ""Desde que eu cheguei ao FC Porto eu procurei treinar muito, evoluir a cada dia, fiz o que a equipa técnica queria. Todos os jogadores do FC Porto treinam muito e cabe a eles aproveitar a oportunidade que o treinador dá. É preciso estarmos preparados porque a qualquer altura entramos num jogo difícil E eu treinei bem, estava preparado. Quando ele me chamou eu aproveitei a minha oportunidade, ajudei bastante a equipa e graças a Deus deu tudo certo. Virei titular, ajudei muito a fazer goles e a ganhar jogos."