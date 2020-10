Evanilson na seleção olímpica do Brasil e com um elogio do treinador

André Jardine destacou o grande momento que o avançado vivia no Fluminense, antes de se mudar para o Dragão.

André Jardine convocou Evanilson, jogador do FC Porto, para a seleção olímpica do Brasil, tendo em vista os particulares com a Arábia Saudita e Egito, ambos em novembro. A lista inclui apenas jogadores que alinham fora do campeonato brasileiro e nela também estão Daniel Fuzato, guarda-redes do Gil Vicente, Wendel, ex-Sporting e agora no Zenit, e Pedrinho, do Benfica.

"Conseguimos dois particulares com seleções de ótimo nível, já classificadas, podendo observar jogadores que já estavam nesse processo e outros que a gente ainda não tinha tido o privilégio de convocar. Vamos poder observar de perto, jogadores que estão a viver um grande momento, como o Marcos Bahia, do Shakhtar, Maycon, que esteve com a gente no Pré-Olímpico, o EvanIlson, que vivia um grande momento no Fluminense e se transferiu para o FC Porto, um jogador que também fez por merecer, o Lucas Paquetá, que sempre esteve no nosso radar, o David Neres, atleta que eu conheço bem, importante no nosso ciclo", afirmou o selecionador.

"Ficamos muito satisfeitos por formar uma seleção muito forte. Os que não estão aqui é porque estão com Tite. Orgulhamo-nos muito de ter uma geração realmente muito forte, capaz de formar uma seleção só com jogadores da Europa, em altíssimo nível, e outros do Brasil poderiam estar aqui", disse ainda André Jardine.