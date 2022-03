Evanilson mudou para ser de elite: "Não me lembro de uma meta que não tenha atingido"

Evanilson agarrou um lugar no onze inicial do FC Porto

Gustavo Leal conheceu o atacante ainda como extremo, mudou-o para o eixo e, a O JOGO, detalha a metamorfose.

Evanilson está a viver a época de explosão no FC Porto. O avançado tem agarrado as oportunidades concedidas por Sérgio Conceição e vai correspondendo com golos - 18 até ao momento - à confiança do treinador.

Na presente temporada, só Taremi faturou tanto como o brasileiro, que vai colhendo os frutos de um processo de transformação iniciado quando tinha apenas 18 anos, altura em que foi desviado da ala para o eixo do ataque.