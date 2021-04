Evanilson fala em "orgulho": "Fomos superiores nas duas partidas"

Ponta de lança brasileiro considerou que o FC Porto foi superior ao Chelsea nos dois jogos e que, por isso, merecia outro desfecho.

Lançado para os últimos 15 minutos do jogo, Evanilson ficou com uma "sensação ruim" após o magro triunfo (1-0) do FC Porto frente ao Chelsea, que ditou o adeus à Liga dos Campeões.

"Fizemos dois grandes jogos, impusemos o nosso futebol e fomos superiores nas duas partidas. Vamos continuar a trabalhar, agora em busca do campeonato", disse a abrir o ponta de lança brasileiro. E deu conta de uma enorme crença coletiva na passagem à fase seguinte: "Acreditámos sempre que era possível e fizemo-lo até ao fim do jogo. No passado já tivemos situações parecidas. Na Madeira, por exemplo, entrei no último minuto e marquei o golo que possibilitou a passagem do FC Porto à eliminatória seguinte da Taça de Portugal", observou.

Sobre o rendimento individual na Champions, Evanilson falou em "orgulho" por representar uma equipa como a do FC Porto, que ficou entre "as oito melhores da Europa".