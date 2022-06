Evanilson explica como se entende com Taremi: "Por sinais e apontando"

Declarações de Evanilson, avançado do FC Porto, ao "Lance", do Brasil.

Dupla com Taremi: "Conselhos ele não dá porque ele não fala português e eu não falo inglês [risos] Entendemo-nos mais dentro do campo. Nos treinos procuramos esse entrosamento e tem dado certo durante as partidas, mas a gente vai ensinando um ao outro dentro, no campo mesmo, por sinais e apontando. Ele sabe algumas coisas [de português], mas muito pouco, como eu no inglês."

Sérgio Conceição: "A minha relação é muito boa. Ele é um técnico muito exigente, que sabe separar a hora para brincar e a hora para trabalhar. Nos treinos é difícil alguém brincar com ele. Todo o grupo gosta dele, da forma que ele e toda a equipa técnica trabalham. Isso ajuda muito o jogador a evoluir no dia a dia."

Avançados brasileiros em Portugal: "Não só nos três grandes, como nas outras equipas de nível mais baixo. Há muitos brasileiros também. Essa disputa é muito boa. Cada um quer fazer mais golos e ajudar a equipa. O Pepê brinca com o [Everton] Cebolinha."