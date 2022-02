Evanilson: "Estou a cumprir o sonho de estar num grande clube"

Atacante falou ao Magazine da UEFA sobre as conquistas do FC Porto no passado e o salto do Brasil para Portugal

Acabadinho de ser eleito o melhor avançado do mês de janeiro em Portugal, Evanilson concedeu uma curta entrevista para o Magazine da UEFA antes da estreia na Liga Europa, durante a qual abordou a ascensão desde a formação até aos dias de hoje.

"Os brasileiros, na grande maioria, desde que começam a jogar futebol que têm o sonho de se destacar no Brasil, primeiro, e depois num grande clube da Europa. Estou a realizar esse sonho que é estar num grande como o FC Porto", referiu o atacante portista, que está a "desfrutar" do momento, mas promete "trabalhar mais ainda para procurar evoluir".

Depois de terem caído da Liga dos Campeões, os dragões enfrentam um play-off com a Lázio na Liga Europa, prova que venceram pela última vez em 2011. O troféu está exposto no museu e, de acordo com Evanilson, as imagens das grandes vitórias europeias do passado funcionam como um incentivo para a equipa de Sérgio Conceição.

"Muitas pessoas que conheci aqui falam dessas conquistas. A imagem [dos capitães] a levantar os títulos da UEFA estão no mural [do Olival]. Isso ajuda-nos a querer alcançar sempre o nosso objetivo, que é ganhar títulos", concluiu o brasileiro.