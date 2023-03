"Evanilson estará a 100% e confiante no clássico com o Benfica"

Márcio Barros, empresário, acompanha o atacante portista em Londres e revela em O JOGO que a evolução registada com Eduardo Santos, conhecido por "Dr. Milagres", tem sido "satisfatória".

Por Londres a realizar tratamento com Eduardo Santos a um problema descrito pelo FC Porto como uma "mialgia de esforço na coxa direita", Evanilson recebeu nos últimos dias a companhia do empresário, Márcio Barros, que pôde testemunhar a "evolução satisfatória" registada pelo atacante na última semana.

O fisioterapeuta brasileiro, conhecido no mundo do futebol como "Dr. Milagres", é rotulado pelo agente como "um especialista e uma referência" na recuperação deste tipo de lesões, pelo que não tem grandes dúvidas sobre a disponibilidade do portista para o clássico da próxima semana, na Luz.