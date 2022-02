Evanilson e Vitinha para evitar dramas: o onze provável do FC Porto frente ao Moreirense

Moreirense tem sido, a par do Sporting, o osso mais duro de roer na era de Sérgio Conceição. Jogo inicia às 20h00 deste domingo.

"É uma equipa sempre difícil de defrontar, principalmente a jogar em casa. Foi assim nos últimos anos". Conceição alertou em conferência de Imprensa e tem razão: Moreira de Cónegos está a par de Alvalade como um dos palcos mais complicados para os portistas. Em ambos, o FC Porto só venceu uma vez com Sérgio Conceição. Pode mesmo dizer-se que há uma atração pelo drama no Comendador Joaquim de Almeida Freitas, onde só venceu uma vez e empatou três, quase sempre com polémica e suspense.

Em 17/18, viu um golo anulado no último lance; na época seguinte, um enorme defesa de Jhonatan Luiz tirou o golo da reviravolta no último ataque; e, em 20/21, outro golo anulado, mais queixas de três penáltis e Conceição suspenso por 21 dias.

Leia também Vídeos Phil Foden, avançado do Manchester City, envolvido em luta e mãe do jogador agredida: vídeo Um vídeo que está a circular nas redes sociais mostra Phil Foden, avançado do Manchester City, envolvido numa luta na Manchester Arena, na noite/madrugada de sábado para domingo. A mãe do internacional inglês, Claire Foden, foi agredida por um homem e, a partir desse momento, o desacato tornou-se mais violento. Não é conhecido o motivo pelo qual a altercação começou.

Esta noite, o treinador procura alterar este cenário e manter o Sporting à distância. O jogo é encarado com a concentração máxima no meio de um ciclo competitivo exigente e o onze terá novidades em todos os setores.

Fábio Cardoso, tal como O JOGO escreveu ontem, será o parceiro de Mbemba na defesa e no miolo Vitinha tem as portas abertas no lugar que foi de Grujic com a Lázio. Na frente, tudo indica que Evanilson volta à equipa. Depois é que começam as interrogações. Os dois golos de Toni Martínez na Liga Europa baralham as contas, mas, ainda assim, o espanhol não deve repetir a titularidade. Depois, entre Fábio Vieira, Taremi e Pepê, um não terá vaga inicial, sendo de prever que Conceição volte a colocar o iraniano sobre a esquerda.

Dúvida para dissipar perto da hora do jogo até porque, dado o pouco intervalo entre jogos, Conceição não teve tempo para fazer o ensaio geral.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu; Otávio, Vitinha, Uribe e Taremi; Fábio Vieira e Evanilson.