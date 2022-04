Evanilson fala de uma "belíssima noite" e não esquece "espetáculo" dos adeptos

Avançado apontou dois dos sete golos do FC Porto diante dos algarvios

Evanilson fez parte de um sábado para mais tarde recordar do FC Porto, fazendo um bis na goleada (7-0) aplicada ao Portimonense, no Estádio do Dragão, na 30ª jornada da Liga Bwin e, em declarações à própria assessoria de imprensa, mostrou-se encantado com a exibição portista.

"Foi uma belíssima noite. Conseguimos fazer uma partida muito intensa e agressiva desde o início. Estou muito feliz com a atuação da equipa e os meus golos. Gostaria de agradecer aos adeptos, que têm feito um espetáculo nas bancadas. Seguimos trabalhando forte e com seriedade em busca dos nossos objetivos", afirmou o dianteiro, que leva 13 golos no campeonato.

O avançado de 22 anos atravessa a época mais prolífica desde que chegou a Portugal, somando até ao momento 20 golos e cinco assistências, em todas as competições, pelos dragões.