Evanilson é talismã a nível doméstico, mas com poder por exportar

Portistas não perdem quando o atacante marca, mas conta na UEFA está a zero.

Com o pé direito, com o esquerdo, com a cabeça ou com o peito: independentemente do membro, do método e até da zona onde finalize, quando Evanilson marca, o FC Porto não perde.

A amostra é suficientemente grande para que o brasileiro seja visto como uma espécie de amuleto, que contribuiu para 22 vitórias dos azuis e brancos nos 23 jogos em que faturou pela equipa principal, ainda que pelos bês o cenário seja o mesmo: nos quatro em que picou o ponto, os portistas acabaram com os três pontos em todos.