Evanilson e Galeno já entram na equação e Estoril serve de rampa para a Champions

Os dois avançados ainda estão em tratamento, mas Conceição já os poderá chamar para a receção ao Estoril de forma a embalarem para a Champions. A poucos dias da decisão europeia, o treinador vai recebendo indicações positivas dos lesionados. Os dois brasileiros não deverão estar em condições de fazer 90", mas aumentam as escolhas.

Evanilson e Galeno têm dado sinais positivos nos últimos dias e tudo indica que hoje já vão ser convocados por Sérgio Conceição para a receção ao Estoril (amanhã, 20h30). Aumentam, assim, as opções para o treinador a poucos dias da visita do Inter de Milão, que ditará o futuro do FC Porto na Liga dos Campeões.

Ontem, os dois brasileiros ainda se limitaram a fazer tratamento, mas como estamos a falar de lesões musculares todas as horas são importantes. Nesse sentido, a decisão de os utilizar frente aos canarinhos só será tomada mais perto do apito inicial. Refira-se, contudo, que não é de esperar que entrem diretamente para o onze.