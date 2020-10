Reforço Evanilson é boa notícia para Sérgio Conceição no FC Porto

Avançado brasileiro está totalmente recuperado da lesão que o apoquentou nos últimos dias.

Depois de um dia frenético no fecho do mercado de transferências, o FC Porto voltou ao trabalho no Olival, com Sérgio Conceição a contar com o grupo desfalcado por várias ausências devido aos compromissos de seleções nacionais.

Pepe e Sérgio Oliveira (Portugal); Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira (Portugal Sub-21); Francisco Meixedo (Portugal Sub-20); Zaidu (Nigéria); Loum (Senegal); Medhi Taremi (Irão); Corona (México); Nanu (Guiné-Bissau) e Marko Grujic (Sérvia) estiveram ausentes por esse motivo, com os nomes de Marchesín (ginásio e tratamento), Marcano (tratamento e ginásio) e Mbaye (tratamento) a constarem no boletim clínico.

Em sentido inverso, uma boa notícia para o treinador dos dragões: Evanilson, avançado brasileiro contratado ao Fluminense, está recuperado de lesão e já trabalhou com normalidade numa sessão que contou com a integração de Ricardo Silva, guarda-redes da equipa B, e Malang Sarr, defesa francês cedido pelo Chelsea.

Felipe Anderson, o outro reforço do FC Porto, só chega esta quarta-feira à Invicta, pelo que também foi ausência no apronto matinal dos campeões nacionais, que voltam a treinar às 10h30 de quinta-feira, novamente no Olival.