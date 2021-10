Evanilson bisou no FC Porto-Boavista

Declarações de Evanilson, autor de dois golos no FC Porto-Boavista, na 10ª jornada da Liga Bwin

Melhor jogo no FC Porto: "Sem dúvida, fico muito feliz pelo jogo, pela entrega de toda a equipa. É um resultado muito importante. Quero agradecer a todos, porque sem eles não conseguiria. Feliz pela minha atuação. Quero continuar a evoluir, ainda há muitas coisas boas."

Combinações com Taremi saem bem: "Sim, sim. No treino temos tentado entrosar o mais rápido possível e hoje, no jogo, deu para ver. Fico muito feliz por isso."

Percurso: "Continuei a trabalhar, sabia que a oportunidade ia aparecer, fico feliz. Não desanimei, continuei a trabalhar, firme que a oportunidade iria aparecer e aproveitar. Deu certo."

Reação à derrota na Taça da Liga: "Não fizemos um bom jogo contra o Santa Clara. Hoje deu para ver que quando a nossa equipa joga mesmo, consegue grandes resultados. Temos de continuar a trabalhar para seguir neste ritmo e seguir ganhando."

Confiança para a Champions: "Exatamente, dá um maior ânimo. Vamos lá e tentar os três pontos, são muito importante para nós."

Titularidade ganha? "Isso deixo para o treinador decidir, ele é que sabe. Vou continuar a fazer o meu trabalho para continuar no onze."