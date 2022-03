A alcunha que deixa Evanilson feliz: "É uma grande referência na posição"

Evanilson, avançado do FC Porto

Avançado do FC Porto deu entrevista à Betano e agradeceu a comparação com Lewandowski, jogador do Bayern de Munique.

Cada vez mais importante no FC Porto de Sérgio Conceição, Evanilson começa a convencer os adeptos azuis e brancos, que já introduziram uma alcunha especial que o avançado gosta.

"Desde o Fluminense que me colocaram essa alcunha de Lewanilson. Agora, alguns adeptos do FC Porto também me tratam assim. Lewandowski é uma grande referência na posição, é um grande jogador. Fico feliz pela alcunha", referiu, num excerto da entrevista à Betano.

Evanilson, que, na época passada, fez apenas quatro golos na equipa principal do FC Porto, leva já 18 em 2021/2022, com cinco assistências pelo meio.