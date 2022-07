"Evanilson disse-me que está super-motivado e quer uma época ainda melhor"

Evanilson protagonizou uma grande época no FC Porto

Mercado passa ao lado do avançado do FC Porto, que prometeu "muitos golos" ao amigo Marcos Paulo.

Os 21 golos que marcou na última época, a segunda ao serviço do FC Porto, transformaram Evanilson num nome apetecível para os tubarões da Europa.

O mercado, porém, não belisca a concentração do avançado brasileiro, que apresentou-se esta sexta-feira no Olival "cem por cento focado" e apostado em subir ainda mais a fasquia. Quem o diz é Marcos Paulo, ex-Famalicão e um dos melhores amigos do camisola 30 dos dragões.