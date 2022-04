Evanilson desafia recorde e tem aliciante extra na Taça de Portugal

Avançado do FC Porto marcou em todos os jogos da prova e está a dois golos da melhor marca das últimas 14 épocas.

A partida de quinta-feira (20h15) entre FC Porto e Sporting terá um aliciante extra para Evanilson, que tem estado muito inspirado nos jogos da Taça de Portugal.

O avançado do FC Porto é o melhor marcador da competição, com sete golos distribuídos por todas as partidas que os dragões realizaram: Sintrense (bisou), Feirense, Benfica (bis), Vizela e Sporting.