Evanilson deixa "trutas" para trás: repto superado e a olhar para o escrete

Evanilson, avançado do FC Porto

Nomes sonantes como Neymar (PSG) e Gabriel Jesus (Manchester City) ficam aquém dos 21 tentos apontados pelo avançado do FC Porto, que, ainda assim, continua de fora das escolhas de Tite no escrete.

Em junho de 2021, quando regressou de férias, Evanilson traçou como meta para a época as duas dezenas de golos pelo FC Porto. Onze meses depois, o resultado está à vista: não só o avançado superou o repto - 21 tentos em 44 jogos - como também se destacou entre compatriotas. De todos os brasileiros que atuam no "top-10" das ligas europeias, só um faturou mais do que o 30 dos dragões em 2021/22.