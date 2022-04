Evanilson cumpre 100 jogos na carreira e tem desafio pela frente em Guimarães

O brasileiro vai cumprir o jogo 100 da carreira e tentar reencontrar a veia goleadora que lhe deu protagonismo. Desde que se fixou como titular, é a primeira vez que o avançado soma cinco jogos sem marcar.

Em Guimarães, Evanilson vai procurar o reencontro com os golos que lhe têm escapado nos últimos tempos, sem no entanto pôr em causa o lugar de destaque entre os compatriotas na Europa.

Aos 22 anos, o avançado do FC Porto prepara-se para chegar ao centésimo jogo da carreira, numa fase em que é um dos brasileiros em melhor forma nas principais ligas. Só Arthur Cabral, que a meio da época saltou do Basileia para a Fiorentina, soma mais golos do que o portista, 28 contra 18, ainda que apenas um deles tenha sido apontado ao serviço dos italianos.