Evanilson convocado e hipótese até à última para o jogo de Vizela

Avançado já esteve no relvado, mas Conceição chamou-o para Vizela. Decisão de o usar será tomada perto do apito inicial.

Apesar de o boletim clínico de ontem do FC Porto referir que Evanilson e Wendell fizeram tratamento, a verdade é que ambos já estiveram no relvado, ainda que com alguns condicionalismos, no dia do último treino antes da inédita deslocação ao terreno do Vizela e, sabe O JOGO, foram convocados por Sérgio Conceição, integrados num lote alargado de opções.

Isto porque não é certo que estejam em condições de defrontar o emblema recém-promovido. Nestas situações, todos os minutos são importantes e tanto Evanilson, que sofreu um traumatismo no joelho esquerdo, como Wendell, a debelar um traumatismo com hematoma na perna esquerda, serão reavaliados mais perto do apito inicial. Esse teste será decisivo, sendo que Sérgio Conceição não arriscará a utilização de início destes dois jogadores sem certezas de que estão a cem por cento, porque estão há dois clássicos à porta.