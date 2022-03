Evanilson como Jardel e Taremi confirma em Alvalade uma especialidade

Atacante brasileiro do FC Porto marcou em todos os jogos da Taça. Mehdi fez o primeiro e nunca falhou um penálti, em Portugal.

Mesmo sem ter começado de feição para o FC Porto, a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, em Alvalade, viu emergir dois protagonistas inevitáveis.

Evanilson, que marcou em todos os jogos da Taça de Portugal e ontem fez o remate para a vitória, assinou o sétimo golo, que o coloca na liderança do ranking dos goleadores desta edição, repartida com João Rodrigues, do Caldas. Desde 1997/98 que nenhum portista marcava tanto nesta prova. O atacante brasileiro, 22 anos, igualou o registo de Jardel, que nessa temporada chegou à dezena de remates no alvo.

Autor do 1-1, Mehdi Taremi estreou-se a marcar na Taça de Portugal, e de penálti: são já 14, desde que joga em Portugal, e repartidos por Rio Ave e FC Porto, e o iraniano nunca falhou, dos 11 metros.