Evanilson antes do jogo com a Lázio: "Temos potencial para chegar muito longe"

Declarações do avançado brasileiro na antevisão ao jogo com a Lázio, da primeira mão do play-off da Liga Europa. Jogo do Dragão agendada para as 10h00 de quinta-feira.

Duelo com a Lázio: "Expectativa muito boa. Acho que a nossa equipa trabalhou bastante para este jogo, será um bom jogo, vamos jogar pela vitória"

Elogios: "Fico muito feliz pelos elogios do Derlei, mostra que o trabalho está a ser bem feito. A nossa equipa tem potencial para chegar muito longe. Continuamos a trabalhar firme, mantendo o que temos feito."

Evolução: "Desde que cheguei, o trabalho do míster fez-me evoluir muito, como jogador e pessoa. Isso vê-se dentro de campo. Estou feliz por isso. Há que continuar a trabalhar firme, para chegar o mais longe possível."

Metas: "Acho que a competição nacional é o objetivo principal. Os seis pontos [de avanço] mostram o trabalho que tem sido reconhecido, o que vamos trabalhando no dia a dia, as vitórias dentro de campo... Se continuarmos assim, vamos manter essa liderança, esses seis pontos. Isso ajuda muito para o nosso objetivo principal."

Primeiro jogo em casa: "Sim, sem dúvida, todos os jogos são importantes, temos que fazer o nosso jogo, o que fazemos habitualmente. Se continuarmos assim, evoluindo a cada dia, podemos sair com a vitória."

Melhor avançado do mês de janeiro: "Fico muito feliz por ter recebido esse prémio, mostra que tenho evoluído, quero agradecer à equipa. Expectativa tem de estar lá em cima. Temos trabalhado, a equipa da Lázio é boa, mas vamos procurar sempre a vitória."

Evanilson ao lado de Fábio Vieira: "Eu acho que os dois têm um pouco de características diferentes, o Taremi está muito na área comigo, no jogo contra o Sporting fez o golo do 2-2, ajuda muito na área. O Fábio gosta mais de assistências. Tem sido extraordinário"