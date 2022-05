Evanilson "ainda pode render mais" e "tem tudo para chegar à seleção brasileira"

Campeão europeu pelos dragões em 1987, Juary não se surpreende com os 21 golos de Evanilson e acredita que poderá chegar à seleção canarinha. Atento ao desenvolvimento dos brasileiros do ex-clube, o antigo avançado considera que a primeira época foi de aprendizagem para Pepê, "um jogador extraordinário", que dará muitas alegrias aos adeptos.

A subida de Evanilson no elevador de goleadores do FC Porto ainda está no começo. Mesmo depois de ter feito 21 golos numa temporada, mais do que Juary (19) conseguiu em duas e um terço pelos dragões, o vencedor da Taça dos Clubes Campeões Europeu de 1987 considera que o compatriota tem um potencial enorme e que isso lhe permitirá melhorar o rendimento no futuro.

"O Evanilson é um jogador que tive a oportunidade de ver jogar no Fluminense e acredito que ainda pode render mais do que rendeu esta época. Tem possibilidades para isso", sustenta o antigo atacante, também conhecido entre os adeptos portistas como "Rato Atómico", pela velocidade com que conduzia ou atacava a bola.